ليفربول يندد بحادثة اعتداء جمهوره على حافلة ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ندد نادي ليفربول بالحادث الذي تعرضت له بعثة ريال مدريد، حين حطم مشجعوه نافذة حافلة الفريق الضيف أثناء توجهها إلى ملعب «آنفيلد» لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتأهل الفريق الملكي للدور قبل النهائي. وقال متحدث باسم نادي ليفربول: «إنه سلوك غير مقبول تماماً، ومخزٍ، قام به عدد قليل من الأفراد». وأضاف: «نعتذر بصدق لزوارنا عن أي تصرف مسيء تعرضوا له. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق، وتحديد المتورطين في الحادث».

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