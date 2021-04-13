لجنة الحكام الإسبانية: لا وجود لضربة جزاء برشلونية في «الكلاسيكو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد الحساب الرسمي لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية في «تويتر» بأن لجنة الحكام الإسبانية أيّدت الحكم خيسوس خيل مانزانو، في قراره بعدم احتساب ضربة جزاء لبرشلونة في الدقائق الأخيرة من مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد، السبت الماضي، في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت مدريدية 2-1، وسط انتقادات حادة لطاقم التحكيم.

وقالت الإذاعة، أمس: «لجنة الحكام دعمت قرار مانزانو، في عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة».

وكان لاعب برشلونة الدنماركي، مارتين برايثوايت، قد تعرض للإعاقة من مدافع ريال مدريد الفرنسي فيرلاند ميندي داخل منطقة الجزاء، في وقت رفض فيه الحكم خيل مانزانو العودة للحالة عبر تقنية الفيديو «الفار».

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