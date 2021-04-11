ريال مدريد مهدد بخسارة جهود نجمين مؤثرين في موقعة ليفربول

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن معاناة ريال مدريد من الإصابات الكثيرة في صفوفه، مؤكدة ان الفريق مهدد بقوة لفقدان جهود نجمين جديدين في مباراة الإياب أمام ليفربول، الأربعاء المقبل، على ملعب "آنفيلد"، وهما الظهير الأيمن الإسباني لوكاس فاسكيز ولاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي.

وقالت الصحيفة إن النادي الملكي يعاني نقصاً حاداً في صفوفه في وقت يحتاج فيه إلى كل نجومه قبل موقعة الحسم أمام ليفربول في إياب الدور ربع النهائي.

وكان لوكاس وفالفيردي قد تعرضا للإصابة خلال مباراة السبت أمام برشلونة في "كلاسيكو الأرض" الذي انتهى مدريدياً 2-1، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، إذ ترك لوكاس الملعب في الدقيقة 43 بعد تدخل قوي مع لاعب برشلونة سرجيو بوسكيتس، شعر معه بآلام في الركبة اليمنى، أما فالفيردي فغادر وهو يعرج في الدقيقة 61 بعد شعوره بآلام قوية في القدم اليسرى.

وتشير الصحيفة إلى أن الغياب المتوقع للنجمين سيزيد من صعوبة المباراة على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ سينضمان إلى قائمة طويلة من الإصابات التي ضربت سابقاً قائد الفريق سيرجيو راموس والفرنسي رافاييل فاران، وقبلهما النجم البلجيكي إدين هازارد.

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