حكم الكلاسيكو مصاب.. والبديل يحمل ذكريات سيئة لبرشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم غياب الحكم الذي تم تعيينه أمس لإدارة مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني غدا بين برشلونة وريال مدريد، الدولي ماتيو لاهوز، ليقرر تعيين الدولي جيل مانزانو مكانه.

وتعرض لاهوز لإصابة بعد قيادته مباراة البايرن وباريس سان جرمان في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وجرت في ظروف مناخية صعبة في ظل تساقط كثيف للثلوج، وانتهت بفوز مثير للفرنسيين 3-2.

وقال بيان صادر عن الاتحاد إن الحكم يعاني إصابة عضلية يحتاج معها إلى الراحة، ما دفعه إلى تعيين الدولي جيل مانزانو مكانه. ولا يحمل برشلونة ذكريات طيبة مع مانزانو، كونه الحكم الذي أخرج البطاقة الحمراء الأخيرة لقائد برشلونة ليونيل ميسي في لقاء أتلتيكو بلباو بنهائي الكأس السوبر، والذي خسره برشلونة، كما سبق لنفس الحكم أن طرد نجوما من برشلونة على غرار النجمين السابقين لويس سواريز ونيمار.

وكان الحكم نفسه قد طرد نيمار في مباراة مفصلية لبرشلونة أمام ملقا في موسم 2017، والذي ذهب لقب الليغا فيه إلى الريال.

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