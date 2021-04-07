أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة سواريز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن نجمه الأوروغوياني، لويس سواريز، تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي: "سواريز (34 عاماً) خضع لفحوصات طبية أكدت تعرضه لإصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر"، دون أن يذكر مدة غيابه عن الفريق.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، وثلاث نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

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