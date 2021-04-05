أحمد حسام "ميدو" يعلن استقالته من نادي بيراميدز المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريقي الزمالك والإسماعيلي المصريين، اليوم، تقدمه بالاستقالة من نادي بيراميدز المصري.

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت في 28 فبراير الماضي تعيين ميدو مستشارا فنيا للنادي، ومتحدثا رسميا باسم الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر ميدو عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وجاءت استقالة ميدو بعد يوم واحد من هزيمة بيراميدز أمام الرجاء الرياضي المغربي صفر / 2 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

لكن ميدو أكد أن الهزيمة لم تكن ما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة، وإنما أرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تضارب الأفكار مع الإدارة.

وقال ميدو في تصريحات أدلى بها اليوم لمحطة "راديو 9090" الإذاعية المصرية إن الاستقالة ليس لها علاقة بالخسارة أمام الرجاء، مضيفا "فهى هزيمة غير مؤثرة لأن الرجاء وبيراميدز سيصعدان".

وأوضح أن تضارب الأفكار مع الإدارة هو السبب الأول للاستقالة، مضيفا :"لفرض أفكارى فى مكان ما يجب أن يكون لدي القوة الفاعلة والسلطة التنفيذية، لكن منصبي لا يسمح لى بذلك لذا كان من الصعب تنفيذ أفكاري."

وأضاف ميدو أن "تضارب الأفكار لا يعني أنني على صواب، بل قد يتسبب فى مشكلة للفريق."

وردا على احتمالات أن تكون الاستقالة بسبب دخوله في خلاف مع أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، قال ميدو في تصريحاته الإذاعية إن أزمته مع أحمد فتحي، مشكلة شخصية.

وأضاف "فتحي أخي الأصغر، وطبيعة شخصيته أنه صدامي فى طريقة حديثه، ولكن المشكلة انتهت وأتمنى له التوفيق فهو لاعب كبير وقادر على استعادة مستواه".

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