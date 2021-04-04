كومان يقرر المخاطرة بميسي قبل الكلاسيكو

المصدر: وكالات

لا ينوي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إراحة ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، رغم أن اللاعبين على بعد إنذار واحد للإيقاف والغياب عن اللقاء .

ولم يخسر برشلونة في آخر 18 مباراة في الدوري، ويسعى لزيادة هذا الرقم عندما يستضيف فريق بلد الوليد في ملعب كامب نو غدا الاثنين.

وسوف يشارك الثنائي ميسي ودي يونج متواجدين في المباراة، التي يسعى خلالها برشلونة لمواصلة ضغطه على أتلتيكو مدريد، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن برشلونة، قبل مواجهة إشبيلية في وقت لاحق من اليوم.

ولكن يخاطر اللاعبان يخاطران بالتعرض للإيقاف عن مباراة السبت المقبل أمام ريال مدريد، حيث تلقى كل منهما البطاقة الصفراء أربع مرات بالفعل هذا الموسم.

ورغم أن اللاعبين قد يغيبان عن مباراة الريال، إلا أن كومان مستعد للمخاطرة باشراك الثنائي ميسي ودي يونج أمام بلد الوليد.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد للحديث عن مباراة بلد الوليد :"نعرف أن اللاعبين الاثنين على بعد بطاقة صفراء للغياب عن الكلاسيكو، ولكنه ليس الوقت للراحة بسبب الإنذارات أو لاستعادة حيويتهم".

وأضاف :"تتبقى عشر مباريات على نهاية الدوري. هناك دائما مخاطرة، ولكن أفضل شيء هو وضع تشكيلة الفريق الذي أعتقد أن بإمكانه تحقيق الفوز".

وساهم ميسي باحراز 23 هدفا في الدوري في 2021- حيث سجل 16 هدفا ومرر سبع تمريرات حاسمة- وهذا معدل أكبر من أي لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، كما ساهم ميسي في ثمانية أهداف بشكل مباشر في آخر أربع مباريات بالدوري أمام بلد الوليد- حيث سجل أربعة أهداف ومرر أربع تمريرات حاسمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news