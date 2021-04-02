أول ردة فعل من دورتموند على انتقال هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سارعت إدارة نادي بوروسيا دورتموند للرد على نبأ زيارة مينو رايولا، وكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده، إلى برشلونة ومن ثم إلى مدريد للتفاوض على انتقال المهاجم الهداف الصاعد بسرعة الصاروخ إلى أحد الناديين للعب في الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند مايكل زورك قوله: "تحدثت مع مينو رايولا وأخبرته بنوايانا بوضوح شديد.. نحن نخطط لبقاء هالاند معنا لفترة طويلة، لا يجب التعليق على الشائعات بشكل مستمر، أراه في دورتموند لفترة طويلة جدا".

ويرتبط هالاند مع بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى 2024، فمن سيظفر باللاعب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أم رئيس برشلونة خوان لابورتا، أم أنه سيبقى في ألمانيا؟.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news