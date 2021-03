بالفيديو: رونالدو يرمي شارة الكابتن.. ويغادر الملعب أثناء المباراة

استشاط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضباً من حكم المباراة الذي أدار مباراة منتخب بلاده مع نظيره الصربي في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما ألغى له هدفاً في الدقيقة 90+3 من اللقاء.

وأظهرت الكاميرات رونالدو مستاء بعدما سدد كرة عبرت خط المرمى قبل أن يخرجها المدافع الصربي، لكن الحكم لم يحتسبها هدف الفوز للبرتغال في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، فركض رونالدو نحو حكم الراية منفعلاً قبل أن يرمي شارة الكابتن أرضاً ويخرج من الملعب قبل ثواني من صافرة النهاية.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

وبعد انتهاء المباراة، كشف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس بأن الحكم اعتذر له عن الخطأ في غرفة تبديل ملابس الفريق وقال أنه يشعر بالخجل.

وتتصدر البرتغال المجموعة الأولى التي تضم بجانبها، كلا من إيرلندا، وصربيا، ولوكسمبورغ، وأذربيجان، كما تتواجد قطر بالمجموعة حيث تخوض مباريات إعدادية لا تحتسب نتائجها ضمن التصفيات.

Unbelievable. How is this not a goal? Ronaldo robbed off a last minute winning goal and where is VAR or GOAL LINE TECH when you need it the most? #Ronaldo pic.twitter.com/KLQFGakr1D