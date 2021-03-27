ريال مدريد يحسم قراره بشأن عودة كريستيانو رونالدو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وضع حدا للتكهنات بشأن إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس حاليا، إلى القلعة البيضاء الصيف المقبل. وقالت إن النادي أوصد أبوابه بشكل نهائي حيال هذا الامر.

وأكدت من خلال مصادر في النادي، أن الإدارة لا تفكر على الإطلاق في هذا الأمر، وليس ضمن خططها المستقبلية. وكان وكيل رونالدو، البرتغالي مينديز، عرض عودة اللاعب على إدارة مدريد، لكن مسؤولي "الملكي" رفضوا إعطاء الضوء الأخضر للأمر.

وقالت إن السبب الرئيس وراء رفض مدريد عودة رونالدو، مالية أكثر منها أي شيء آخر، وخاصة كون الفريق يركز على التعاقد مع أحد النجمين الصاعدين والشابين، النرويجي هالاند أو الفرنسي كيليان مبابي، ومجيء رونالدو سيزيد العبء المالي على خزينة النادي، براتب سنوي يتعدى الـ35 مليون يورو.

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