الكشف عن قائمة أعلى خمسة لاعبين في الرواتب.. مفاجأة غريزمان وغياب صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قائمة جديدة لأعلى خمسة رواتب لنجوم كرة القدم في اوروبا، وتعكس هوة شاسعة جدا بين قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وباقي اللاعبين الآخرين، بمن فيهم مهاجم يوفنتوس البرتغالي رونالدو، والبرازيلي نيمار نجم سان جرمان. لكن المفاجأة هي غياب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة، كونه يحصل سنويا من ليفربول على نحو 16 مليون يورو، بينما حضر الفرنسي أنطوان غريزمان في المرتبة الرابعة براتب كبير جدا يفوق الـ30 مليون يورو.

وبحسب "ليكيب" يحصل ميسي سنويا على 124 مليون يورو، و2.5 مليوني يورو أسبوعيا، وهو أمر يكلف خزينة نادي برشلونة الكثير. وجاء هذا بعد التجديد الأخير في عقد ميسي الذي ينتهي الصيف المقبل. أما الثاني في القائمة فهو رونالدو بمليون و44 ألف يورو أسبوعيا، و55 مليونا سنويا. بينما الثالث نيمار بـ37 مليون يورو سنويا، و703 ألف يورو أسبوعيا.

ورابعاً، الفرنسي أنطوان غريزمان بنحو 35 مليون يورو، و650 ألفا أسبوعيا، ويأتي بعده مباشرة مهاجم أتلتيكو لويس سواريز بـ34 مليون يورو ونحو 600 ألف يورو أسبوعيا. أما أحد أفضل نجوم الكرة الصاعدين حاليا، كليان مبابي فهو خارج هذه القائمة، رغم حصوله على 29 مليون يورو سنويا، لكن راتبه مرشح للارتفاع إلى 35 مليونا، في حال جدد عقده.

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