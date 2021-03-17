أسطورة ليفربول: محمد صلاح وهاري كين "فاتهم قطار الصفقات الكبرى"

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، جيمي كاراغر، أبرز هدافين في الوقت الراهن بالدوري الإنجليزي الممتاز، المصري محمد صلاح، والإنجليزي هاري كين، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية إنه على الرغم من نجوميتهما الطاغية حاليا، "لكن فاتهم قطار الصفقات الكبرى".

وقال كاراغر: اللاعبان هما الأفضل حاليا في الدوري، وهذا لا شك فيه، لكن بالنظر إلى الفترة المقبلة، فلم يعد بإمكانهما جذب انتباه الأندية الكبيرة في إنجلترا وخارجها. وأشار إلى أن صلاح وكين كان بإمكانهما الانتقال بأرقام كبيرة جدا قبل سنوات، حين كانا في قمة عطائهما وسنهما كان يسمح بذلك، وكانا مرغوبين بشدة لأندية مثل ريال مدريد ومان يونايتد ومان سيتي ويوفنتوس وبرشلونة.

وأوضح، أن صلاح الذي سيبلغ الـ29 عاما في يونيو المقبل، وكين 28 في يوليو، تجاوزهما الوقت، وسينتهي بهما الامر باللعب لناديهما لوقت طويل، صلاح في ليفربول، وكين في توتنهام.

وقال أيضا: هما في سن لا يسمح لأندية شهيرة أن تدفع في مقابلهما أموالا طائلة، من سيدفع مبلغ يفوق 120 مليون استرليني مقابل كل لاعب منهما! وخلص إلى أنهما "فوتا الفرصة الذهبية، وليس بإمكانهما إعادة الزمن إلى الوراء".

في المقابل رأى أن مهاجم سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي، وقناص دورتموند النرويجي هالان هما الأبرز حاليا، ورأى أنه إذا كانت المبالغ ستقترب من 200 مليون استرليني، فستذهب لأحد هذين النجمين، وليس لصلاح وكين.

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