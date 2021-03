بالفيديو: ميسي ينفعل على مشجع برشلوني.. "هل هذا طبيعي؟"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة داخل سيارته محاطاً بمجموعة من أنصار النادي الكاتالوني الذين حرصوا على التقاط صور وفيديوهات لنجمهم المفضل لدى مغادرته تدريب الفريق بسيارته.

وبدا ميسي منفعلاً على عكس عادته مع المشجعين، ففي الوقت الذي اضطر للوقوف بعدما اعترض طريقه أحد المشجعين، فتح نافذة سيارته وقال لمشجع يبدو أنه يزعجه على الدوام أثناء مغادرة التدريب: "لماذا تستمر في تصوير الفيديو نفسه إذا كنت قد فعلت ذلك عدة مرات؟ هل تعتقد أن هذا طبيعي؟ كفى!"، وفي المقابل، اعتذر المشجع قائلاً: "آسف يا ليو!".

Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo