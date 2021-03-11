اعتماد اللقاح الصيني للمشاركين في أولمبياد طوكيو وبيكين

المصدر: وكالات

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان صحافي اليوم عن أنها ستقوم بشراء لقاحات من الصين للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بحسب ما أعلن رئيسها، المعاد انتخابه الألماني توماس باخ.

وقدمت اللجنة الأولمبية الصينية «عرضا لاتاحة جرعات لقاح إضافية للمشاركين في طوكيو 2020 وبكين 2022» بحسب باخ، الذي أضاف «ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية مقابل الجرعات الاضافية من اللقاح للالعاب الاولمبية والبارالمبية».

يذكر أن الألعاب الأولمبية المقبلة ستبدأ فعليا من خلال حفل الشعلة 25 الجاري، على أن تنطلق الألعاب نهاية يوليو المقبل، بينما سيمنع حضور الجماهير الأجنبية للمنافسات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news