أسطورة ليفربول: يجب بيع محمد صلاح فوراً

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

قال أسطورة ليفربول السابق، روبي فاولر، إن «الريدز» يجب أن يبيع النجم المصري محمد صلاح فوراً، في حال كان الأخير لا يشعر بالسعادة مع الفريق.

وأوضح فاولر لصحيفة «ميرور» البريطانية أن «ليفربول باع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو واستفاد من المقابل المالي بشراء الهولندي فيرغل فان دايك، والبرازيلي أليسون بيكر».

وأضاف: «إذا لا يشعر صلاح بالسعادة بداعي عدم حصوله على عرض جديد من ليفربول، لذلك الكرة في ملعبه، لأن انتقالات اللاعبين في النهاية تتعلق برغبتهم».

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