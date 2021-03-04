أحدث مقارنة بين ميسي ورونالدو.. "الأرقام لا تكذب"

المصدر: محمد الحتو - دبي

يحتدم الصراع بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي (6 كرات ذهبية) وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية) في كل موسم، وتتبارى ألسن الجماهير حول هوية الأفضل في حلقات نقاش لم تنته منذ 13 عاماً لاسيما قبل رحيل "الدون" عن ريال مدريد وانتقاله للدوري الإيطالي بقميص "السيدة العجوز" يوفنتوس.

ولأن زمن المقارنات يطول ولا يعترف بعمر كلا الأسطورتين الخارقين كون "البرغوث" يبلغ 33 سنة و"الدون" 36 سنة، إلا أن إحصائية أجرتها صحيفة "صن" البريطانية أنصفت ميسي بمقارنة تعكس الفاعلية قياساً بالأهداف المسجلة في الدوريات الأوروبية خلال السنوات الـ13 الماضية، وأكدت أن ليونيل أفضل من كريستيانو بفارق كبير من الأهداف، إذ سجل ميسي 432 هدفاً مقابل 401 هدفاً لرونالدو حتى الآن أي أن ابن برشلونة الذهبي يتفوق بـ 31 هدفاً مما يعتبر فارق كبير في عينة المقارنة.

وفندت الصحيفة أهداف كلا النجمين منذ موسم 2008-2009 وحتى الموسم الحالي، وأشارت إلى أن "البرغوث" سجل في موسم 2011-2012 رقماً قياسياً بإحرازه 50 هدفاً مقابل 46 لرونالدو، كما تشير الإحصائية إلى أن ميسي يتفوق تهديفياً بسبعة دوريات مقابل خمسة لرونالدو أما الموسم الحالي فيشهد تقدم البرتغالي بفارق هدف وحيد حتى الآن (20 مقابل 19 هدفاً).

مقارنة بين ميسي ورونالدو بالأهداف المسجلة في بطولات الدوري خلال 13 سنة:

موسم 2008-2009

ميسي: 23

رونالدو 18

موسم 2009-2010

ميسي: 34

رونالدو: 26

موسم 2010-2011

ميسي:31

رونالدو: 40

موسم 2011-2012

ميسي: 50

رونالدو: 46

موسم 2012-2013

ميسي: 46

رونالدو: 34

موسم 2013-2014

ميسي: 28

رونالدو: 31

موسم 2014-2015

ميسي: 43

رونالدو: 48

موسم 2015-2016

ميسي: 16

رونالدو: 35

موسم 2016-2017

ميسي: 37

رونالدو: 25

موسم 2017-2018

ميسي: 34

رونالدو: 26

موسم 2018-2019

ميسي: 36

رونالدو: 21

موسم 2019-2020

ميسي: 25

رونالدو: 31

موسم 2020-2021 "متواصل"

ميسي: 19

رونالدو: 20

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