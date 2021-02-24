رونالدو وجورجينا يرسلان القط "بيبي" بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا أرسلا قط العائلة "بيبي"، إلى إسبانيا على وجه السرعة من أجل العلاج بعد أن تعرض للدهس من قبل سيارة في مدينة تورينو الإيطالية، حيث مقر سكن عائلة رونالدو حاليا.

وسافر القط على متن الطائرة الخاصة للعائلة، مع مرافقين خاصين، حيث سيخضع للعلاج على أي أمهر الأطباء البيطريين في إسبانيا، على أن يعود على متن نفس الطائرة. يذكر أن هذا القط مع العائلة منذ سنتين، وهو من نوع نادر (سفينكس)، وغالبا ما يظهر في صور رونالدو وجورجينا على إنستغرام ومع أطفالهما.

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