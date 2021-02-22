بالفيديو: أغرب لقطة في عالم كرة القدم.. ماذا يفعل الحكم في الـ 18

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ارتكب حكم مباراة فريقي كروز أزول وضيفه تولوكا في الدوري المكسيكي، الأحد، خطأ لا يغتفر بعدما حرم الأول من هدف محقق نتيجة سوء تمركزه في الملعب (داخل منطقة الـ 18) في مشهد نادر على ملاعب كرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحالة الغريبة التي أظهرت هجمة لفريق كروز أزول الذي كان قد سجل هدفين ويبحث عن الثالث فانفرد مهاجمه بالمرمى وسدد كرة ردها القائم لتصل إلى زميله الذي بدوره وجه الكرة نحو الشباك الخالية لكنه فوجئ بالحكم يعترض الكرة ليتحول مسارها بعيداً عن المرمى، الأمر الذي أصاب لاعبي كروز أزول بصدمة كبيرة، فيما بدا الحكم مرتبكاً نتيجة فعلته لكنه طبق القانون بإجراء إسقاط للكرة.

الحكم انقذ فريق تولوكا من هدف ثالث 😅



كروز ازول ٣-٢ تولوكا

pic.twitter.com/NhJac3x0JB — محمد النمير (@MohamedAlnumair) February 21, 2021

والمثير للدهشة أن الفريق الخصم تولوكا تمكن بعدها من تسجيل هدفين ليتعادل الفريقان 2-2، وتزداد الضغوط على الحكم، لكن قبل صافرة النهاية سجل كروز أزول هدف الفوز 3-2.

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