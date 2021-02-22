نجم إنجليزي يفسر حالة ليفربول ويقدم حلولاً للمدرب كلوب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتقد لاعب المنتخب الإنجليزي والمحلل الكروي غاري نيفيل فريق ليفربول ووصف لاعبيه بأنهم يتحركون مثل "الزومبي" في الملعب خلال المباريات الأخيرة وخصوصاً في مباراة أمس الأحد أمام ايفرتون (صفر-2) في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال نيفيل لشبكة "سكاي" البريطانية: "إن وضع ليفربول يثير القلق حقًا، بمعنى أننا نعلم أنهم تعرضوا لإصابات، ونعلم أنه ليس لديهم جماهير في الملعب، ولكن الأمر نفسه بالنسبة للجميع.. يبدو أنهم منهزمون، يدخلون المباراة بثقة أقل مؤخرا، مثل الزومبي على أرض الملعب، كل لاعب يتجول ويفقد توازنه من التفكير الزائد عن الحد".

وأوضح: "ليس لي أن أنصح ليفربول أو يورغن كلوب، لكن عليه اللعب بثلاثة مدافعين، قد يكون هذا هو الحل الأمثل، والتخلي عن طريقة لعبه الحالية"، مضيفاً "يمكن لليفربول أن ينتهي به المطاف وفريقه في المراكز الأربعة الأولى، لكن لابد وأن يتم تغيير النهج، لأن الفريق بهذه الطريقة سيفقد العديد من النقاط".

ويظهر ليفربول في الفترة الأخيرة بصورة مزرية، إذ تعرض الفريق إلى سلسلة من النتائج المخيبة والصادمة لجمهوره الذي كان يمني النفس في الدفاع عن اللقب الذي انتزعه الموسم الماضي عد غياب دام 30 عاماً، ويحتل ليفربول حالياً المركز السادس برصيد 40 نقطة متأخراً بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي "المتصدر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news