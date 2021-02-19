ليونيل ميسي يتلقى عرضاً بنصف مليار يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، وكذلك العديد من وسائل الإعلام البريطانية اليوم أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضا جديدا مغريا لقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، وذلك لقطع الطريق على النادي الفرنسي باريس سان جرمان الذي أبدى اهتماما شديدا في الفترة الماضية بالتعاقد مع "البرغوث" الذي سيصبح لاعبا حرا الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ميسي تلقى العرض الذي سيدر عليه إجمالا نصف مليار يورو، مقسمة على خمس سنوات، حيث سيكون ميسي لاعبا في مان سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز لموسمين مع موسم إضافي اختياري، ثم موسمين يكملهما في فريق نيويورك سيتي الأميركي، التابع لمجموعة "سيتي غروب". وأكدت أن من شروط العقد أن يعمل ميسي سفيرا للمجموعة في العالم بعد اعتزاله اللعبة.

وسيحصل ميسي بموجب هذا العرض على ما يقرب من مليون ونصف المليون يورو أسبوعيا، كما أن هناك امتيازات عديدة وحوافز مرتبطة بالألقاب التي قد يحققها مع الفريق مستقبلا. وقالت الصحيفة إن والد ميسي، خورخي، وهو وكيله في الوقت نفسه، عقد اتصالات غير معلنة مع مان سيتي، وكذلك سان جرمان، لكن لم يتم التوصل إلى أي شيء رسمي بخصوص مستقبل ميسي الذي ألمح أخيرا إلى أن الرحيل أقرب إليه من البقاء بحلول 30 يونيو المقبل.

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