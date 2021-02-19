بالفيديو.. محمد صلاح لا يعرف إلا ثلاثة من المصريين سجلوا في الدوري الإنجليزي

المصدر: حميد نعمان - دبي

خاض نجم ليفربول، الهداف المصري محمد صلاح تحد من نوع خاص لرابطة الدوري الإنجليزي، ويستهدف الإجابة على سؤال بسرعة في غضون 12 ثانية. ونشرت الرابطة على حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو لسؤال موجه إلى صلاح بمناسبة فوزه بأفضل هدف في الشهر الماضي بالدوري، حيث تطلب منه تسمية اللاعبين المصريين الثمانية الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي، لكن صلاح لم يستطع تقديم الإجابة الصحيحة، حيث استطاع الإجابة على 3 أسماء فقط، بينما نسي الآخرين، وأخطأ في إسمين لم يسجلا.

وعدّدهم صلاح بالقول، إنهم إلى جانبه هو: أحمد حسام (ميدو) وعمرو زكي ومحمد ناجي (جدو) وتريزيغيه وأحمد حجازي وإبراهيم سعيد. لكن في الحقيقة أنه أخطأ بذكر إبراهيم سعيد الذي لم يلعب قط أي لقاء رغم انتقاله إلى إيفرتون بالإعارة، ثم جدو الذي ظهر في درجة دنيا وليس في "الممتاز".

والأسماء الثمانية هي: ميدو وصلاح وأحمد حجازي وحسام غالي وأحمد المحمدي ورمضان صبحي وتريزيغيه وعمرو زكي. يذكر أن هدف صلاح الأجمل في يناير الدوري الممتاز كان قد سجله في شباك وست هام.

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