عناوين الصحف العالمية بعد سقوط برشلونة أمام سان جيرمان.. "الميسي هو مبابي!"

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  • متابعات - محمد الحتو
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تبارزت الصحافة العالمية في استعراض عناوينها بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها برشلونة في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان 1-4 في ذهاب دور الـ 16 على ملعب "كامب نو"، وكانت أكثرها تتغنى بالنجم الشاب الرائع الفرنسي كيليان مبابي "نجم المباراة".

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي المتألق يدمر برشلونة بالهاتريك، وتسبب في إحراج جديد لهم في دوري أبطال أوروبا".

من جهتها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية: "عاصفة مبابي، هاتريك وأداء مبهر من الفرنسي في كامب نو أمام أنظار ريال مدريد، مع سقوط ميسي في يوم مهم آخر".

وفي المقابل، عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أداء مميز من باريس سان جيرمان بأسلوبهم الخاص"، أما صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فعنونت غلافها: "باريس سان جيرمان السحر، الميسي هو مبابي!"، في إشارة واضحة على تفوق كيليان على اللاعب الأرجنتيني.

بدورها، كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بوتشيتينو لا يحتاج إلى ميسي، لأنه يمتلك كيليان مبابي".

وكان ميسي قد سجل هدف برشلونة اليتيم قبل أن يرد كيليان مبابي بثلاثية وهدف رابع من مويس كين.

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