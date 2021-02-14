مكالمة هاتفية تكسر حاجز الجليد بين بيريز وراموس

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "إيه بي سي" الإسبانية عن مكالمة هاتفية جمعت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع قائد الفريق سيرجيو راموس في محاولة لكسر الحاجز الجليدي بين الطرفين بعد رفض الأخير عرض النادي لتجديد عقده، إذ يطلب زيادة في الراتب وعقداً لموسمين أو أكثر، فيما قوانين النادي الملكي لا تمنح أي لاعب يتجاوز سن الـ30 عقداً جديداً لمدة أطول من من موسم واحد.

وينتهي عقد راموس مع مدريد في يونيو المقبل، في وقت يتربص ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد للتعاقد معه.

وقالت الشبكة: "جرى اتصال هاتفي بين بيريز وراموس للاطمئنان على صحتهما، إذ أن الأول تعافي من فيروس كورونا فيما الثاني تعرض للإصابة في الغضروف"، مضيفة أن "خراموس يفكر باعدول عن قراره في الرحيل عن الريال وتجديد عقده داخل قلعة (سانتياغو برنابيو) إن وجد مرونة".

وكانت إدارة ريال مدريد قدمت لراموس عقداً جديدا لمدة موسم واحد فقط، وتخفيض راتبه السابق بنسبة 10%.

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