محمد صلاح المستفيد الوحيد من خسارة ليفربول الجديدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل فريق ليفربول مسلسل نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي وخسر أمام فريق ليستر سيتي مساء اليوم، ليتأزم موقف حامل لقب الدوري الإنجليزي الذي يبحث الأن عن مكان له في مربع الكبار، بعد أن كان في صدارة البطولة، وسط أداء ومستوى غير متوقع من حارس الفريق وأفضل حارس في العالم، البرازيلي إليسون.



وكان ليفربول قد خسر مرة أخرى وهذه المباراة أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-3 في مباراة تقدم فيها ليفربول ولكنه لم يحافظ على تقدمه ليستقبل 3 أهداف سريعة ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.



ورغم الخسارة الثالثة المؤلمة لفريق ليفربول إلى أن محمد صلاح استفاد من المباراة بعد أن عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً مبتعداً بفارق 4 أهداف عن مطارديه الأربعة أصحاب الـ13 هدفا لكل من، ثنائي توتنهام هوتسبير هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news