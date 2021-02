بالفيديو: كيف تعاملت لاعبة تنس مع فراشة عطّلت عليها إرسال الكرة؟

لاقى تصرف نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة على العالم، استحسان الجمهور الحاضر في مباراتها الجمعة مع التونسية أنس جابر، المصنفة 27، عندما حطت عليها فراشة أبت أن تتركها أثناء استعدادها لتوجيه الإرسال، إذ لم تنفر وتعاملت معها برفق حتى أخرجتها خارج الملعب.

وبعد عودة أوساكا (23 عاماً) لإكمال المباراة كانت ينتظرها تصفيق مطول من الجمهور الذي شهد أيضاً على فوزها في المباراة بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-2 في ساعة و18 دقيقة.

#AusOpen



Butterflies on the court and Naomi Osaka shows how it is done.



Video: Australian Open pic.twitter.com/SDTcmyrBX1