بالفيديو: هدف محمد صلاح "الأجمل في يناير"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف خلال شهر يناير الماضي في "البريمييرليغ".

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفاً رائعاً في مرمى وست هام يونايتد في الجولة 21 بعد كرة عرضية رائعة وصلته من زميله السويسري شاكيري استلمها بشكل رائع ووضعها في الشباك بلمسة سحرية لاقت إعجاب المراقبين والمحليين.

وعلّق النجم المصري على فوزه بالجائزة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول: "شكراً لكل من قام بالتصويت لي، هذا الهدف كان مهمًا بالنسبة لي، لأنه ساعدنا على التقدم في النتيجة والاسترخاء قليلًا".

وأضاف: "إنه هدف للفريق، لأنه بدأ من ركلة ركنية ضدنا، ثم روبرتسون تعامل مع الكرة برأسه في البداية، ثم ترينت ألكنسدر أرنولد، مرر إلى شاكيري، وشاك مرر لي، لذلك كان هدفًا للفريق". وأكمل: "إنه شعور رائع أنّ تُسجّل مثل هذه الأهداف، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، هذا ما يجعل الهدف مميزًا أكثر".

One of the all-time great counter-attacks…@MoSalah's stunner wins the @budfootball January Goal of the Month 🔥#PLAwards pic.twitter.com/lezGJfjEjE