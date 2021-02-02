لاعب ليفربول الياباني مينامينو ينتقل إلى ساوثهامبتون

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن إعارة مهاجمه الياباني تاكومي مينامينو إلى صفوف فريق ساوثهامبتوون حتى نهاية الموسم الجاري. وذكر ليفربول في بيان له في وقت متأخر من أمس، أن اللاعب الدولي الياباني سينتقل إلى ساوثهامبتون عقب توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك مينامينو في 31 مباراة وسجل أربعة أهداف مع ليفربول منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير من العام الماضي. ويحتل ساوثهامبتون المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد اليوم.

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