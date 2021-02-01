محمد صلاح يصنع تاريخاً جديداً مع ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه في الدوري الإنجليزي وكتابة التاريخ بعدما أحرز هدفين لفريقه في مرمى وست هام بالمباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 ليحقق الريدز فوزه الثاني بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكان ليفربول قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية أبعدته عن صدارة الدوري الإنجليزي قبل أن يعود المباراة الماضية ويحقق الفوز على توتنهام، ثم يحقق الفوز على وست هام بثلاثية، ويواصل محمد صلاح النجم المصري صدارته التهديفية للفريق والدوري الإنجليزي.

وبالهدفين الذي أحرزهما محمد صلاح، في مرمى وست هام، حقق اللاعب 3 أرقاما قياسية شخصية حيث أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خامس لاعب في تاريخ الريدز ينجح في تسجيل 20 هدفا في 4 مواسم متتالية مع الفريق خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما سجل الهدفين الأول والثاني في شباك مضيفه وست هام يونايتد.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 21 هدفا مع ليفربول في الموسم الحالي 2020-2021، من بينها 15 هدفا في البريميرليج، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب في ليفربول منذ إيان راش في موسم 1984-85 يسجل أكثر من 20 هدف في أربعة مواسم متتالية.

كما نجح محمد صلاح في أن يصبح الهداف التاريخي لمباريات ليفربول في مواجهة وست هام برصيد 8 أهداف متخطياً ستيفان جيرارد ومايكل أوين أصحاب الـ7 أهداف،

وسجل محمد صلاح في أول مواسمه مع ليفربول 44 هدفًا في مختلف البطولات، قبل أن يسجل 27 هدفًا في الموسم الثاني له بقميص الريدز، وحافظ صلاح على سجله التهديفي المرتفع مع ليفربول في الموسم الماضي بتسجيل 23 هدفًا، ليستمر في إنجازه التاريخي هذا الموسم ويصل للهدف رقم 20 مع تبقي نصف الموسم تقريبًا

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