إرجاء أول «بروفة» لأولمبياد طوكيو

المصدر: طوكيو ■أ.ف.ب

أكد المنظمون أن أول حدث تجريبي لأولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل، بسبب فيروس «كورونا» المستجد، تم إرجاؤه بسبب قيود السفر بموجب حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء في اليابان.

وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو بين الرابع والسابع من مارس بطولة السباحة الفنية التي ستشكل في الوقت نفسه التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة في ألعاب طوكيو الصيف المقبل، وذلك بمشاركة 10 دول في مركز طوكيو للألعاب المائية.

وأوضح منظمو أولمبياد 2020 أن المنافسات ستقام بعد شهرين، وتحديداً في الفترة بين الأول والرابع من أبريل المقبل، مشيرين إلى أن قرار التأجيل اتخذ لأسباب، من بينها «ضمان أفضل الظروف الممكنة للرياضيين للمشاركة»، وقيود الدخول المستمرة في اليابان.

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