سان جيرمان يحدد مطلبه من ريال مدريد.. "نيمار الجديد مقابل مبابي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد مطالبه لريال مدريد الإسباني من أجل التخلي عن نجمه الشاب كيليان مبابي اعتباراً من الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الأربعاء أن "باريس سان جيرمان منفتح على بيع مبابي، ومديره الرياضي ليوناردو يرى أن جناح الريال الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور يمكنه أن يصبح نيمار الجديد في صفوف الفريق الفرنسي الأمر الذي يجعله أول اللاعبين المطروحين في الصفقة فضلاً عن المدافع الفرنسي الدولي فاران".

وأضافت الصحيفة ان "هذه الصفقة المركبة، بوجود فينيسيوس وفاران في الصفقة، وحاجة النادي الباريسي لجهودهما يجعل من عملية إتمام انتقال مبابي للريال أمر متاح جداً رغم الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب جائحة كورونا وتراجع الإيرادات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دخول فاران وفينيسيوس في الصفقة سيخفض من قيمة رحيل مبابي من 150 مليون يورو إلى 80 مليوناً".

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