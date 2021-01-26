ليفربول يقترب من ضم "صلاح الجديد"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت قناة سكاي سبورت الإنجليزية عن أن نادي ليفربول تفوق على مان يونايتد في معركة ضم الموهبة الإنجليزية، لاعب فريق ديربي كونتي، الانجليزي الشاب، كايدي جوردون. وقالت إن "الريدز" اتفق على دفع 3 ملايين جنيه استرليني، وأن مسألة انتقاله إلى ليفربول قد تتم خلال ساعات فقط.

وبات جوردون يلقب في أوساط جمهور ليفربول، بـ"صلاح الجديد"، إذ يتم تشبيهه بالنجم المصري وهداف الفريق محمد صلاح، بالنظر إلى موهبته وقدرته العالية على شغل أي مركز في الخط الأمامي.

وكان معاونو مدرب ليفربول، يورغن كلوب، يتابعون جوردان منذ فترة، إذ لا يتعدى الـ17 عاما من عمره، وحظي باللعب في الفريق الأول أخيرا تحت قيادة المدرب الجديد للفريق، والنجم الانجليزي السابق، واين روني.

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