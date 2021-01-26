أسطورة البايرن يوضح سبب ارتداء كمامة غير تقليدية

المصدر: وكالات

قال أسطورة الكرة الألمانية، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه إن سبب ارتدائه للكمامة غير التقليدية، التي تشبه نظارات الغطس، خلال متابعته لمباراة فريقه أمام شالكه الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، يكمن في محاولته تفادي تعفير نظارته بتكاثف البخار عليها، وذلك من أجل ضمان رؤية واضحة.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم:"كشخص يرتدي نظارات، فأنا أعاني، ربما مثل الكثيرين، من تكاثف البخار الذي يتراكم عليها حينما أرتدي الكمامة." وقال رومينيغه إنه كان من المفترض ألا يعاني من هذه المشكلة عند ارتداء تلك الكمامة خلال مباراة الأحد، لكنه واجه المشكلة وهو ما دفعه للعودة لارتداء الكمامة التقليدية.

وكانت الكمامة غير التقليدية التي ارتداها رومينيغه قد أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت لقطات فيديو وصور له خلال ارتداء الكمامة المصنعة من جانب شركة في النمسا والتي تستخدم لعدة أشياء من بينها مساعدة فاقدي السمع على رؤية تعبيرات الوجه وفهم حركات فم المتحدث. وأضاف أنه لم يجد الكمامة التي تفي بالمتطلبات الصحية والوقائية وكذلك متطلباته هو.

وتابع : "لكن من أجل مشاهدة مباريات بايرن ميونخ، أشاهد بدون نظارات ثم أضعها بمجرد أن تتجه الكرة إلى منطقة الجزاء". وكان لدى رومينيغه الكثير ليشاهده الأحد الماضي، حينما تغلب بايرن ميونخ المتصدر على شالكه المهدد بالهبوط 4 / صفر.

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