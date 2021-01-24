اليابان متمسكة بإقامة الأولمبياد في موعدها

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعاد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ومنظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل عاماً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، التأكيد أول من أمس، عزمهم إقامة الألعاب الصيف المقبل، رغم التقارير التي أشارت إلى أن الحكومة اتخذت قراراً غير معلن بالإلغاء.

وقال سوغا في جلسة برلمانية «أنا مصمم» على استضافة دورة ألعاب أولمبية «آمنة» في طوكيو، كدلالة على «انتصار البشرية على فيروس كورونا المستجد».

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