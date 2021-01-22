أسطورة ليفربول: محمد صلاح فعل شيئاً غريباً 4 مرات أمام بيرنلي

المصدر: أحمد طارق- دبي

انتقد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر أداء "الريدز" أمام بيرنلي أمس في الدوري الإنجليزي، التي تلقى خلالها ليفربول خسارة غير متوقعة على أرضه بهدف دون رد. ووجه كاراغر انتقاداته إلى 5 لاعبين في ليفربول، أبرزهم المصري محمد صلاح، موضحاً لصحيفة "ميرور" البريطانية أنه: "لا أتذكر آخر مرة كان خلالها ليفربول بعيداً عن مستواه بهذه الصورة".

وأضاف:"الظهيران والثلاثي الأمامي لا يقتربون من أفضل مستوياتهم، والأمر لا يتعلق فقط بأنهم لا يسجلون، لكن بأسلوب اللعب العام أيضا. لقد شاهدت صلاح يفعل شيئاً غريباً 3 أو 4 مرات إذ أنه يركض نحو المدافعين". وواصل: "مشجعو ليفربول سيحبطون بشكل كبير، رغم أن هذا الفريق من أعاد لقب الدوري الإنجليزي".

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