أرقام "خيالية" في عقد ميسي تكشف لأول مرة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم النقاب عن أرقام خيالية للراتب والمكافآت التي حصل عليها قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تجديد عقده الحالي في 2017، وظهرت لأول مرة. وقالت، وفقا للتفاصيل المنشورة في صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية، أنه بمجرد قبول ميسي التجديد حصل على مكافأة ضخمة تصل إلى 78 مليون يورو، على أن تدفع على شقين بقيمة 39 مليون يورو.

وقالت إن النصف الأول من هذه المكافأة لم يحصل عليه ميسي إلا في يوليو الماضي، بينما النصف الثاني قد لا يحصل عليه أبدا، لأنه مرتبط ببند في عقده يسمح له الحصول عليه في حال جدد العقد لأربع سنوات إضافية. ويبقى الأهم في العقد الراتب السنوي الكبير جدا والذي يصل إلى 100 مليون يورو.

ويؤكد هذا الامر أنه في حال أراد أي ناد التعاقد مع ليونيل ميسي، فحتى مع أنه سينتقل كلاعب حر، سيتوجب على النادي الراغب في خدماته دفع مزايا تزيد على ما يحصل عليه حاليا في برشلونة، وهي أرقام بحسب الصحافة الإسبانية "خيالية" ولا تماثل ما يحصل عليه أي لاعب كرة قدم آخر، إذ إن راتبي نيمار ورونالدو معا لا يصل إلى 60% من راتب ميسي.

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