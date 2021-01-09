بالفيديو.. الهدف الذي فك به صلاح عقدة الفوز في كأس الاتحاد الانجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز مثير أكرم به ضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على استاد (فيلا بارك) ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا الهدف يكون صلاح قد فك عقدة المواسم الأربعة التي فشل فيها في تحقيق أي فوز، حين كان يشارك في المسابقة، إذ خسر من مان سيتي حين كان لاعبا في تشلسي سنة 2014، ثم في موسم 2018 بقميص ليفربول مع وست بروميتش، وتكرر الامر مجددا في لقاء وولفرهامبتون، بينما خسر أمام تشلسي في الموسم الماضي.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة، وقدم أداء جيدا على الرغم من أن أستون فيلا شارك بتشكيلة يغلب عليها اللاعبين الشباب، بسبب الإصابات الكثيرة لفيروس كورونا بين صفوفه.

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