رسمياً.. الموافقة على إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول رغم كورونا

المصدر: وكالات

وافقت سلطات كرة القدم في انجلترا على إقامة المباراة بين أستون فيلا وضيفه ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في موعدها اليوم الجمعة رغم ظهور إصابات بفيروس كورونا في صفوف فيلا.

وأغلق أستون فيلا مقره التدريبي وألغى حصته التدريبية التي كانت مقررة أمس الخميس بعد ظهور حالات إصابة بالعدوى بالفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبي الفريق وأفراد طاقمه الفني.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أستون فيلا يستعد لإشراك تشكيلة من اللاعبين الشبان بعد دخول الفريق الأول العزل الصحي.

ومن المقرر أن يتولى مارك ديلاني مدرب فريق تحت 23 في أستون فيلا قيادة الفريق في المواجهة مع ليفربول في ظل غياب مدرب الفريق الأول دين سميث وطاقمه المعاون.

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