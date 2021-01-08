تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد وراموس.. وموقف اللاعبين "محرج"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

توترت العلاقة بين نادي ريال مدريد الإسباني وقائده سيرجيو راموس بعدما أبلغ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز وكيل اللاعب بأنه لن يمنح راموس أي يورو إضافي في العقد الجديد، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية يتقدمها برنامج "الشيرنجيتو" الشهير.

وكان ريال مدريد قد عرض على راموس التجديد لموسمين، مع تخفيض راتبه الحالي وقدره 12 مليون يورو بنسبة 10%، لكن اللاعب رفض ذلك وفتح الأبواب أمام الرحيل لأندية أوروبية كبيرة مثل يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

من جهتها، كشفت صحيفة "ماركا" الموالية للنادي الملكي بأن لاعبي ريال مدريد اتخذوا موقفاً جماعياً قد يحرج راموس ويؤثر على صورته أمام جمهور ريال مدريد، بعدما وافقوا على طلب إدارة النادي بتخيض رواتبهم لمساعدة النادي الملكي في الأزمة المالية الحالية التي يمر بها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، في وقت يصر راموس على موقفه المالي.

يذكر أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي الصيف المقبل بعدما التحق بصفوف الملكي في 2005 قادماً من اشبيلية مقابل صفقة قياسية في ذلك الوقت بلغت 27 مليون يورو.

إنجازات راموس مع ريال مدريد:

الدوري الإسباني: 5 ألقاب.

كأس السوبر الإسباني: 4 ألقاب.

كأس الملك: لقبين.

دوري أبطال أوروبا: 4 ألقاب.

كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.

كأس العالم للأندية: 4 ألقاب.

ألقابه مع منتخب إسبانيا:

كأس العالم: مرة واحدة 2010

بطولة أمم أوروبا: مرتان.

أمم أوروبا تحت 19 سنة: مرة واحدة 2014

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news