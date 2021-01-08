نجم ريال مدريد يتمنى الحصول على "قدم ميسي" و"إصرار رونالدو"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أبدى النجم البلجيكي في صفوف ريال مدريد، إدين هازارد إعجابا شديدا بـ"القدم اليسرى" لقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، وقال إنه ستمنى لو أنه امتلك مثل تلك "القدم". واعتبر أن قوة ميسي في قدمه اليسرى التي أبهر بها العالم لسنوات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هازارد أدلى بهذا الاعتراف من خلال أمنية تمناها حين احتفل أخيرا بعيد ميلاده الـ30، كما تمنى لو أنه امتلك الرغبة الجامحة لدى رونالدو لتحقيق الانتصارات المتتالية. وكان هازارد قد تلقى سؤالا من قبل مذيع في قناة "أر تي بي إف" التلفزيونية عن الجزء الذي يمتلكه ميسي ويمتنى لو أنه حصل عليه كهدية عيد ميلاده، فقال على الفور "القدم اليسرى".

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