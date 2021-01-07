4 أندية أوروبية كبيرة تغري راموس للرحيل عن ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

بات قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس ومنذ اليوم الأول للسنة الجديدة 2021، حديث الساعة في انتقالات اللاعبين، خاصة بعد أن أصبح لاعبا حرا في التفاوض مع أي ناد يرغب في اللعب معه بدءا من الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في الصيف القادم. وخلال أيام ارتبط إسم راموس بأربعة أندية أوروبية كبيرة، هي باريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي. وأكدت تقارير إعلامية مختلفة حصول اتصالات من هذه الاندية مع وكيل راموس في الساعات الماضية.

وكان راموس قد كشف بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنه قد ينتقل إلى فريق سان جرمان الفرنسي برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا إن ممثلين عن إدارة النادي الفرنسي اتصلوا به وأبدوا اهتماما به، وأنهم مستعدون لتلبية رغباته. وتعثرت مفاوضات اللاعب أخيرا مع ريال مدريد، حيث قدم له النادي عرضا بسنة مع نفس الراتب الحالي 12 مليون يورو سنويا، بينما يريد راموس عقدا لسنتين وزيادة في الراتب، أو إعفاءه من نسبة خفض الراتب البالغة 10%.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أخيرا عن مساعي إدارة مان سيتي، بطلب من المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناع راموس بالانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل. وقالت إن غوارديولا معجب بشدة بمواطنه، ويراها اللاعب الأفضل لقيادة دفاع الفريق بحكم خبرته الواسعة والطويلة مع الريال ومنتخب إسبانيا.

وسائل الإعلام الإيطالية من جانبها، قالت إن إدارة يوفنتوس ترى في راموس لاعبا مميزا بجانب لاعبي الخبرة الإيطاليين في دفاع الفريق، وذكرت أن النادي يحاول استغلال العلاقة الطويلة لنجمه الحالي البرتغالي رونالدو من أجل إقناع راموس بالانتقال إلى تورينو، مع راتب كبير وحوافز مالية عديدة.

آخر الأندية التي التحقت بقائمة الراغبين في راموس، هو نادي ليفربول، إذ كشفت صحيفة "ميرور" أن المدرب يورغن كلوب طلب بالفعل إمكانية التعاقد مع راموس، وأن اتصالا جرى بين النادي ووكيله. ويرى ليفربول في راموس صخرة دفاع قوية قد تعزز صفوف الفريق مع العودة المحتملة لنجمه وقائد دفاعه الهولندي فيرجل فان دايك الموسم المقبل.

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