مفاجأة.. ميسي وراموس في نادٍ واحد الموسم المقبل

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "إسبن" الأميركية بأن قائدا ريال مدريد وبرشلونة سيرجيو راموس (34 عاماً) وليونيل ميسي (33 عاماً) على التوالي في طريقهما للعب بنادٍ واحد اعتباراً من الموسم المقبل في حال عدم تجديدهما لعقديهما مع فريقيهما، مشيرة إلى أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يتنافسان على تنفيذ المشروع الكبير بضم كلا الاعبين في سباق البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد راموس وميسي الصيف المقبل في وقت لم يتوصل أي منهما حتى الآن لاتفاق مع فريقه لتجديد عقده، ويبقى من حقهما الآن التفاوض مع أي ناد للانتقال إليه بعد نهاية الموسم.

من جهتها، ذكرت مواقع رياضية ومنها "روسيا اليوم" بأن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يترقب موقف ميسي وراموس خصوصاً أن رحيلهما عن الريال وبرشلونة الصيف المقبل سيكون مجاناً.

وتسارعت الأحداث واتسعت رقعة المنافسة على راموس، وأفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني بأن راموس اجتمع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وأبلغه بأن باريس سان جيرمان عرض عليه الانتقال لصفوفه للجمع بينه وميسي في فريق واحد، مضيفاً أن قائد "الميرينغي" لم يصل إلى اتفاق مع ناديه إذ هناك خلاف على مدة العقد الذي يريده راموس لمدة ثلاثة سنوات.

يذكر أن ريال مدريد يسير على قاعدة ثبتها منذ سنوات مفادها أن أي لاعب يتجاوز عمره 30 سنة يتم التجديد له بشكل سنوي، لمدة عام واحد فقط، واستمراره مرهون بعطائه وحاجة الفريق لخدماته.

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