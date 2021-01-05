راموس يكشف عن وجهته المقبلة برفقة ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس قد يكون حسم في أمر وجهته المقبلة، على الرغم من أنه لم يعلن عن أي شيء رسمي بعد. وكشفت عن حوار دار بين اللاعب ورئيس ناديه، فلورنتينو بيريز قبل لقاء إلتشي في الدوري المحلي، قال فيه لبيريز إن ناد كبير يرحب به، ويتعلق الأمر بفريق سان جرمان.

وأكدت من خلال مصادر مقربة من إدارة الريال أن راموس قال بالحرف لبيريز "باريس سان جرمان اتصل بي، وأبدى اهتماما بخدماتي، وأكدوا لي أنهم سيسعون للتعاقد مع ليونيل ميسي أيضا. وسبق لتقارير فرنسية وأوروبية قد أشارت من قبل أن إدارة سان جرمان تسعى بجدية للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي وعلى غرار راموس، سيكون لاعبا حرا في صيف 2021، الامر الذي يغري العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها الفريق الباريسي.

ويدعم هذا الامر تعاقد النادي الفرنسي أخيرا مع المدرب الأرجنتيني المميز ماوريسيو بوكيتينو، وذلك من أجل الحصول على دعمه وعلاقته بمواطنه ميسي من أجل إقناعه، بجانب انبهار راموس به، حيث سبق أن طالب بالتعاقد معه في ريال مدريد. وفي حال تم ما يتوقعه راموس، فسيكون سان جرمان قد جمع أفضل نجوم العالم في فريق واحد، حيث يضم حاليا البرازيلي نيمار، والفرنسي مبابي.

يذكر أن راموس رفض رسميا العرض المقدم من ريال مدريد لتمديد عقده، حيث أبدى عدم رضاه على التمديد لسنة واحدة وبنفس الراتب السنوي الحالي 12 مليون يورو.

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