سان جرمان يعلن رسمياً إقالة المدرب توخل

المصدر: وكالات

أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم رسمياً إقالة مدربه الألماني توماس توخل، مؤكداً بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام ليلة عيد الميلاد.

وقال سان جرمان في بيان صحافي: بعد تحليل معمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جرمان إنهاء عقد توماس توخل، الذي قاد النادي الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسمين اللذين أمضاهما معه بعد قدومه إليه صيف 2018، إضافة إلى قيادة الفريق الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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