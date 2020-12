بالفيديو.. هدف مذهل على طريقة رونالدو بمرمى يوفنتوس

سجل نجم وست هام يونايتد سيباستيان آلير هدفاً رائعاً أردرك من خلاله التعادل 1-1 بمرمى كريستال بالاس، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعاد هدف سيباستيان إلى الأذهان تلك الكرة التي ارتقى لها مهاجم ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو ليسجل -من ضربة مقصية- هدفاً مذهلاً في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي بقيادة الحارس الفذ جوانليجي بوفون خلال المباراة التي انتهت بفوز "الميرينغي" 3-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

واعترف بوفون وقتها، بأن ذلك الهدف كان سر صداقته مع رونالدو، ولم يخفِ بأنه أصيب بالإحباط وقتها.

KYLIAN MBAPPE:



"Cristiano Ronaldo's bicycle kick goal against Buffon is the BEST GOAL I've ever seen. That is a LEGENDARY goal."



