بالفيديو.. هدف مذهل على طريقة رونالدو بمرمى يوفنتوس
سجل نجم وست هام يونايتد سيباستيان آلير هدفاً رائعاً أردرك من خلاله التعادل 1-1 بمرمى كريستال بالاس، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأعاد هدف سيباستيان إلى الأذهان تلك الكرة التي ارتقى لها مهاجم ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو ليسجل -من ضربة مقصية- هدفاً مذهلاً في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي بقيادة الحارس الفذ جوانليجي بوفون خلال المباراة التي انتهت بفوز "الميرينغي" 3-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.
واعترف بوفون وقتها، بأن ذلك الهدف كان سر صداقته مع رونالدو، ولم يخفِ بأنه أصيب بالإحباط وقتها.
#onilekickoff #WHUCRY— Oniletvng (@Oniletvng) December 16, 2020
What a goal from Sebastien Haller 🔥🔥🔥
pic.twitter.com/TWzXBTlhIr
KYLIAN MBAPPE:— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 28, 2020
“Cristiano Ronaldo’s bicycle kick goal against Buffon is the BEST GOAL I’ve ever seen. That is a LEGENDARY goal.”
👏🔥
pic.twitter.com/VAEQwQzGsn
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