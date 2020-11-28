بالصور.. أزمة كبيرة بين محمد صلاح وكلوب في مباراة برايتون

المصدر: أحمد طارق- دبي

نشبت أزمة كبيرة بين النجم المصري محمد صلاح، والمدرب الألماني يورغن كلوب، عقب قيام الأخير باستبدال صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

وأبدى صلاح غضبه بشدة عقب خروجه من الملعب، ونزول اللاعب السنغالي ساديو ماني بدلاً منه.

ولم يصافح اللاعب المصري مدربه يورغن كلوب، أثناء خروجه من الملعب، مبدياً غضبه من التبديل، ما قد يتسبب في أزمة كبيرة بين صلاح والمدرب الألماني.

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