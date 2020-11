مقترح لحجب الرقم 10 عن كل مسابقات "الفيفا" تكريماً للراحل مارادونا

طالب البرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب مرسيليا الفرنسي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسحب القميص رقم 10 من منتخبات وأندية العالم في كل المسابقات تقديراً للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاماً.

ونقل موقع "فوتبول ديلي" البريطاني: "أقترح على (فيفا) حجب القميص رقم 10 في كل المسابقات، لأنها سيكون ذلك أفضل طريقة ممكنة لتكريم مارادونا الذي ترك أثرا كبيرا في اللعبة".

وخيم الحزن على العالم بعد رحيل مارادونا واعتبرت وسائل إعلام عالمية أن "كرة القدم رحلت"، و"فقدت عقلها"، بعد فقدان أحد أهم أساطيرها الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 1986، ونابولي الإيطالي للتتويج بالدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وكان يتمتع بمهارات فردية وإمكانات كروية فريدة.

🗣"I would like FIFA to withdraw the number 10 from all competitions, I think it is the best tribute"



Andre Villas-Boas believes the number 10 shirt in football should be retired for Diego Maradona pic.twitter.com/WSTNBOBPR7