"فيفا" ينكِس أعلامه في وداع الأسطورة مارادونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



نكَس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأعلام، الخميس، في مقره في زيوريخ حدادا على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الشهير، دييغو أرماندو مارادونا.

وجاء في بيان للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم، تم تنكيس الأعلام جزئيا في بيت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونحن جميعا ننعي وفاة العظيم دييغو مارادونا".

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بسكتة قلبية في منزله في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس.

وخرج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع، الأربعاء والخميس، حدادا عليه، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق بوكا جونيورز لكرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news