بالفيديو: رحل مارادونا وتبقى أهدافه خالدة

رحل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاماً، لكن أهدافه ستبقى خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما ذلك الهدف الذي أحرزه في مرمى المنتخب الإنجليزي حين راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة في الشباك بنهائيات كأس العالم 1986 التي ظفر فيها "التانغو" باللقب.

مارادونا الذي توفي بسكتة قلبية، بحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم، وسحر الجماهير بفنون كروية مع أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني ونابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وغيرها.

وتالياً أجمل أهداف مارادونا في ريعان شبابه وأكثرها إعجازاً كروياً:

#مارادونا One of the all-time greats. pic.twitter.com/dyMUsMt6sR