تسلسل زمني.. كيف تدهورت صحة مارادونا حتى لحظة وفاته؟

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

غيّب الموت أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاماً بعد مسيرة حافلة مع المنتخب الأرجنتينية والأندية وحصل مع منتخب بلاده على كأس العالم 1986، وخلال المساحة التالية نرصد التسلسل الزمني لتدهور صحته حتى وفاته.



3 نوفمبر

نقل مارادونا إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا في الأرجنتين التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بوينس آيرس من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك.



3 نوفمبر

طبيب الأسطورة ماردونا، ليوبولدو لوكى، يقول في مؤتمر صحفي على أبواب المستشفى أن حالته الاسطورة ليست خطيرة وأضاف: "لقد كان أسبوعا صعبا إلى حد ما على المستوى النفسي بالنسبة له؛ الكثير من الضغط أدى إلى سوء حالته النفسية وأثر على نظامه الغذائي".



4 نوفمبر

طبيب الأسطورة يقول بأن مارادونا سيخضع لجراحة لعلاج ورم دموي (جلطة دموية في المخ) خلال ساعات لعلاج المشكلة وهي عبارة عن تجمع دموي ناتجا عن إصابة في الرأس وقد يضغط على الدماغ.



4 نوفمبر

نجاح الجراحة التي أجراها مارادونا لإزالة ورم دموي بالمخ وقالت المصادر الطبية من المستشفى لوكالة الأنباء الإسبانية إن "العملية انتهت، التقييم الأول إنها ناجحة، وتمت إزالة التجلط".



5 نوفمبر

الطبيب المعالج لأسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو مارادونا يقول بأن الأخير يتعافى بشكل جيد من جراحة بالمخ، ويضغط على الأطباء بالفعل للسماح له بالعودة للمنزل.



6 نوفمبر

طبيب مارادونا يرفض منحه إذن مغادرة المستشفى على الرغم من رغبة الأسطورة لمغادرة المستشفى.



10 نوفمبر

الطبيب الشخصي للأسطورة يقول إن دييجو مارادونا، يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات ومن المفترض أن يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.



11 نوفمبر

محامي مارادونا يؤكد أن الأسطورة نجا بمعجزة وسيغادر المستشفى اليوم الأربعاء 11 نوفمبر.



12 نوفمبر

أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، غادر المستشفى يوم 11 نوفمبر بعد أن خضع لجراحة في المخ.



25 نوفمبر

وفاة مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية عقب تعرضه لسكتة قلبية.



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