سلطات مطار برشلونة توقف ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي للتوقيف من قبل سلطات مطار برشلونة الدولي، بمجرد هبوط طائرته الخاصة عقب رحلة طويلة من الأرجنتين، بعد مشاركة ليونيل في تصفيات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده. وذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة، أن ميسي تعرض لتفتيش دقيق خاصة من قبل مسؤولي الضرائب، وتم توجيه العديد من الأسئلة إليه.

وقالت إن التوقيف تسبب في غضب ميسي كونه اضطر للبقاء في المطار لأكثر من ساعتين لتضاف إلى الساعات الطويلة في الرحلة والتي بلغت نحو 15 ساعة.

وتعلقت الإجراءات التفتيش بسجل ميسي في الضرائب، وبعض الأمور القانونية الأخرى، إذ تم استدعاء الطيار الخاص بميسي، وتم سؤاله عن كل الأوراق القانونية الخاصة به. وبعد انتهاء كافة الإجراءات استقل ميسي السيارة مع زوجته وعاد إلى منزله. ومن المتوقع أن يلتحق ميسي اليوم بالتدريبات الجماعية لبرشلونة تحضيرا لقمة "الليغا" السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد.

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